Signorini, 'verso un aumento della spesa per interessi'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Gli effetti positivi dell'inflazione sui conti pubblici e il debito "non sono duraturi" e "nel medio termine il ritorno dei tassi a livelli positivi e la riduzione dei bilanci delle banche centrali farà accrescere la spesa per interessi dopo la politica accomodante" degli ultimi anni. Lo afferma il dg della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini secondo cui l'improvviso rialzo dell'inflazione "sostiene nell'immediato la dinamica delle entrate e anche il rapporto debito/pil se ne giova, ma non sono effetti duraturi". (ANSA).