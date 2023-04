Per il discount italiano MD fatturato a 3,4 miliardi

(ANSA) - MILANO, 18 APR - MD, la terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale italiano (è in mano alla famiglia Podini) con 800 punti vendita, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita dell'11% superando i 3,4 miliardi di euro di fatturato mentre l'utile netto ha toccato i 72,4 milioni di euro.

Malgrado il 2022 sia stato caratterizzato da un forte incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, MD ha contenuto i rincari assorbendone una parte a beneficio dei propri clienti.

Gli investimenti nell'ultimo anno hanno sfiorato i 200 milioni creando 1.352 nuovi posti di lavoro e portando gli addetti a 8.517 unità. Nel 2023 sono previsti investimenti per oltre 170 milioni di euro destinati all'apertura di 38 nuovi negozi.

Il gruppo italiano dei supermercati discount, fondato da Patrizio Podini, punta a coprire l'Italia con 1.000 punti vendita "Da raggiungere non so quando", ha affermato il presidente Podini ricordando che il concorrente tedesco Lidl ha lo stesso obiettivo, al 2030, ma che con l'inflazione galoppante e il calo dei consumi alimentari toccherà a tutte le insegne dela grande distribuzione organizzata)rivendere i tempi della loro espansione. Il prossimo autunno Md presenterà il suo primo bilancio di sostenibilità mentre "secondo il piano industriale a metà 2025 faremo lo spinoff della parte immobiliare contribuendo così ad aumentare i margini", ha detto la vicepresidente Maria Luisa Podini. (ANSA).