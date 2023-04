Patuelli,'sulla sostenibilità non possiamo fare da soli'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Sulla sostenibilità "le banche non possono fare tutto da sole: occorre che le istituzioni fissino, aggiornino e controllino i parametri di sostenibilità che le banche dovranno verificare, non potendosi e non dovendosi dotare di alcuna forma di "polizia privata" per accertare i modus operandi di coloro a cui sono rivolti i prestiti". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'inaugurazione del corso di alta formazione 'la sfida della sostenibilità".

"Sostenibilità e legalità dovranno procedere sempre insieme e le banche, presidio avanzato di legalità, dovranno verificare la sussistenza e la completezza dei documenti che la legislazione indicherà come necessari" sottolinea Patuelli secondo cui "per le banche "sostenibilità" ha poliedrici, quasi infiniti significati e doveri: negli investimenti sia del risparmio, sia nei prestiti, nella creazione di prodotti e servizi bancari e finanziari sempre sostenibili e nella verifica della sostenibilità dei progetti di imprese e famiglie che chiedono varie forme di prestiti alle banche". (ANSA).