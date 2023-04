Dalla barba a tatuaggi, il galateo Ita per piloti e hostess

Barba rigorosamente sotto i 5 millimetri, orecchini solo per le donne, vietato masticare la gomma, fumare e tenere le braccia conserte o in tasca davanti ai passeggeri, vietati piercing e tatuaggi visibili. Ita Airways mette a punto una guida di stile e portamento per i propri piloti e assistenti di voli.

"Questo lookbook è un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways", recita l'introduzione della guida, un vero e proprio galateo, redatto in italiano e inglese, che va da come indossare l'uniforme, a quali accessori sono permessi e quali no, a come deve essere l'acconciatura dei capelli e della barba e delle basette.

L'uniforme, "va indossata solo in servizio" e "in modo impeccabile in ogni circostanza e luogo", come aeroporti e hotel mentre la giacca della divisa va indossata "sempre abbottonata" e i pantaloni vanno sempre "indossati con la cintura" e come cintura va indossata "esclusivamente l'ultimo modello" fornito dalla compagnia, si legge nelle slide del lookbook di Ita.