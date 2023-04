Crolla l'indice Zew sulle aspettative degli investitori

L'indice Zew che misura le condizioni economiche tedesche è passato dal precedente -46,5 al -32,5 di aprile superando le stime a -40,0. Ma crollano le aspettative degli investitori tedeschi che sono di 4,1 rispetto alla precedente 13 di marzo e alle previsioni di 15,3.

"Gli esperti si aspettano che le banche siano più caute nel concedere prestiti. Anche i tassi di inflazione ancora elevati e la politica monetaria restrittiva a livello internazionale pesano sull'economia", rileva il presidente dello Zew, Achim Wambach in un a nota.

"Il lato positivo - aggiunge - è che il pericolo di una crisi acuta dei mercati finanziari internazionali sembra essere stato scongiurato". Per cui "le aspettative di utili per le banche e le compagnie di assicurazione sono migliorate rispetto al mese precedente e sono di nuovo chiaramente in territorio positivo", conclude Wambach.