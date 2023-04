Borsa: l'Europa resta solida dopo Wall Street, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 18 APR - I mercati azionari del Vecchio continente si confermano tutti in territorio positivo dopo l'avvio di Wall street: Milano resta di qualche frazione la Borsa migliore grazie a un aumento dell'indice Ftse Mib dello 0,9%, con Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid e Zurigo tutte in crescita dello 0,6%. Più cauta Londra, che sale comunque dello 0,3%.

Piatti i listini azionari di Mosca con il gas che conferma il rialzo dell'1% a 42 euro al Megawattora. Calmo anche lo spread tra Btp a Bund a 10 anni a 180 punti base, con l'oro e il petrolio piatti rispettivamente poco sopra i duemila dollari l'oncia e gli 80 dollari al barile.

In Europa e Piazza Affari restano forti le banche anche in scia ai conti delle 'big' statunitensi, con Bper che sale del 4,9% e Unicredit del 2,7%. Discorso a parte per Mps che cresce di oltre cinque punti percentuali a 2,2 euro dopo che la banca ha specificato che può "guardare a tutte le opportunità che si dovessero presentare in chiave di consolidamento del settore".

Banca Generali e Mediobanca salgono entrambe attorno al 2,5% dopo che Massimo Doris, amministratore delegato di Mediolanum, ha affermato che un'integrazione tra le due "ha sicuramente senso".

Deboli tra i titoli principali di Piazza Affari Saipem (-2%), Erg (-1,6%) e Leonardo, che scende di un punto percentuale.

(ANSA).