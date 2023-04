Borsa: l'Europa parte positiva, Francoforte +0,33%

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Avvio positivo per le Borse europee dopo il pil della Cina che non ha inciso sulle Piazze cinesi,mentre ha fatto registrare la settima seduta in rialzo di Tokyo.

Francoforte che attende a metà mattina l'indice Zew, guadagna in apertura lo 0,33% con il Dax a 15.841 punti. Parigi segna un +0,14% con il Cac 40 a 7.509 punti mentre Londra sale dello 0,28% con il Ftse 100 a 7.901 punti. (ANSA).