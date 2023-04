Borsa: l'Europa conferma il rialzo, Milano in testa a +0,9%

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Le Borse europee confermano il rialzo con Milano di buon passo e in testa (Ftse Mib +0,9% a 27.948 punti) anche grazie alle banche che viaggiano spedite sulle ipotesi di una nuova stagione di acquisizioni nel settore.

Su tutte è in recupero Unicredit (+2,2%) dopo le speculazioni dei giorni scorsi che l'hanno riaccostata al Banco Bpm (+1,4%).

In luce Mps che sale del 2,3% mentre la banca nel rispondere ai soci in vista dell'assemblea sottolinea che Siena può guardare a tutte le opportunità che si dovessero presentare in chiave di consolidamento.

Tra gli altri listini Parigi e Francoforte salgono dello 0,66%.

Quest'ultima congela gli effetti dello Zew con il 'sentiment' degli investitori crollato ad aprile a 4 punti dai 13 di marzo.

Londra è la più cauta con un +0,29% mentre la disoccupazione sale al 3,8% nel Regno Unito ma i salari crescono oltre attese.

Lo spread tra Btp e Bund si muove a 181 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,28%. Il petrolio è piatto con il Wti sotto 81 dollari al barile e il Brent a 84,6. I future su Wall Street sono positivi con le trimestrali sotto la lente e tra i macro le licenze edilizie di marzo.

Per quanto riguarda il gas, il prezzo viaggia sotto i 42 euro al megawattora (+1,15%). Fronte cambi l'euro resta ancorato a 1,0978 dollari. (ANSA).