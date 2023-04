Borsa: l'Asia contrastata dopo Pil Cina, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Borse di Asia contrastate con Shanghai (+0,13%) e Shenzhen (-0,04%) in primis, nonostante la crescita veloce dell'economia cinese con il pil del primo trimestre al +4,5%.

Tra gli altri listini il Nikkei sale dello 0,51% per la settima seduta consecutiva, mentre Hong Kong cede lo 0,74%. Cali anche per Seul (-0,31%) e per Sydney (-0,38%). I future tanto sull'Europa quanto su Wall Street sono positivi con il tech atteso debole. Tra i macro previsti l'indice Zew a metà mattinata. Le stime indicano un rialzo a 15,3 dal precedente di marzo a 13. Previsto poi il saldo della bilancia commerciale italiana e la bilancia commerciale dell'eurozona. Domani è atteso il Beige book della Fed mentre giovedì sono in agenda i verbali dell'ultima riunione della Bce. (ANSA).