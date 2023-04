Borsa: i listini europei si muovono cauti, il gas sale a 42 euro

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Le Borse europee tengono meglio dei listini asiatici in parte contrastati con l'unica eccezione di Tokyo, per la settima seduta in rialzo anche in scia al Pil cinese sopra le attese nel trimestre.

L'attesa in Europa che si muove cauta, è all'indice Zew tedesco, a metà mattinata. Le stime indicano un rialzo a 15,3 dal precedente di marzo a 13. Lato Stati Uniti lo sguardo è rivolto alle trimestrali: in calendario oggi Goldman Sachs, Bofa, Netflix. Nel frattempo l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna meno di quarto di punto con finanziari, tech ed energia in prima fila.

Tra le singole Piazze Milano registra un rialzo dello 0,3% con il Ftse Mib a 27.764 punti. Francoforte indietreggia a +0,13%, Parigi segna un +0,31% e Londra un +0,26%. Lo spread tra Btp e i Bund tedeschi è stabile sotto i 184 punti (183,7) così come il rendimento del decennale italiano che si conferma al 4,32%.

Fronte materie prime il petrolio è in lieve rialzo con il wti che si avvicina agli 81 dollari al barile e brent poco sotto gli 85 dollari. Il gas allunga a 42 euro al megawattora segnando un +2,2%. L'euro sale e scambia a 1,0969 dollari. (ANSA).