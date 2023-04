Paolo Ciocca nuovo presidente di Open Fiber

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Paolo Ciocca è il nuovo presidente di Open Fiber. Come si legge in una nota, il cda della società ha preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Barbara Marinali in qualità di presidente del cda, ha deliberato di cooptare come consigliere d'amministrazione Paolo Ciocca il quale, contestualmente, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione.

Il board "ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Marinali per il significativo impegno profuso durante la sua presidenza in Open Fiber e per il prezioso contributo fornito nel portare avanti l'ambizioso progetto dell'azienda per la digitalizzazione del Paese, formulandole al contempo i migliori auguri per il prosieguo delle sue attività".

Paolo Ciocca è stato Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa dal 12 febbraio 2018 al 31 marzo 2023.

Precedentemente ha ricoperto l'incarico di Vice Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto ruoli di rilievo al Mef, dove è stato anche Direttore Generale delle Finanze. Nel suo curriculum annovera una lunga esperienza all'Isvap e in Banca D'Italia nonché incarichi presso l'Onu e l'Ocse. (ANSA).