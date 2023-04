La benzina sale, al self sfiora 1,9 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Salgono le medie dei prezzi praticati della benzina che, recependo i rialzi della scorsa settimana, arriva quasi a sfiorare la soglia di 1,9 euro al litro. Stabile invece il diesel.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 16 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,893 euro al litro (1,888 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,886 e 1,901 euro al litro (no logo 1,890). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,772 euro al litro (contro 1,773), con prezzi medi compresi tra 1,755 e 1,787 euro al litro (no logo 1,765).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato si porta a 2,029 euro al litro, mentre il diesel rimane a 1,915 euro.

I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,783 e 0,801 euro.

Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,618 e 1,702 euro.

(ANSA).