Ey, la crisi spaventa ma non frena l'imprenditoria italiana

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Recessione economica e crisi d'impresa continuano ad essere un campanello d'allarme per quasi nove imprenditori su dieci (87%), tuttavia, due su tre (65%) ritengono che sarà una crisi momentanea e con effetti meno negativi rispetto al passato. Tra gli investimenti necessari, per far fronte all'attuale contesto complesso e volatile, le aziende italiane puntano su talento e competenze (25%), tecnologie digitali (23%) e sostenibilità (37%). Il Pnrr rappresenta una forte leva per gli imprenditori, ma il 42% ritiene necessario semplificare l'accesso alle misure, in quanto, gli investimenti in tecnologia legati al Piano non hanno avuto lo slancio atteso. In questo scenario, che emerge da un'indagine di Ey Private condotta lo scorso marzo su 100 aziende, si aprono oggi le candidature per la XXVI edizione del premio 'L'imprenditore dell'anno', ideato da Ey, rivolto a chi è alla guida di aziende attive da almeno 3 anni, con sede legale in Italia e con un fatturato pari o superiore a 40 milioni di euro.

"Da 26 anni questo riconoscimento celebra le grandi storie delle imprese del nostro Paese - afferma il responsabile Italia del Premio Ey L'Imprenditore dell'Anno, Enrico Lenzi -. Proprio il fattore umano è uno degli elementi maggiormente messi in evidenza dagli imprenditori intervistati". Resilienza, talento, competenze e digitale sono le parole d'ordine dell'imprenditoria italiana, nonché le caratteristiche che saranno al centro dell'edizione 2023 dell'imprenditore dell'anno". (ANSA).