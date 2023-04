Confindustria, 'bene il taglio del cuneo in Def ma serve di più'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Il perseguimento dell'equilibrio dei conti pubblici è cruciale" ma "questo significa che le risorse pubbliche disponibili saranno esigue", rileva Confindustria che - in audizione sul Def, con il direttore del centro studi, Alessandro Fontana - "valuta positivamente la destinazione dei 3 miliardi quest'anno al taglio dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti a basso reddito anche se si tratta di un ammontare esiguo che dovrebbe essere integrato con altre risorse da recuperare attraverso un'attenta revisione della spesa".

"Bene" anche i 4 miliardi sul 2024 per la riduzione della pressione fiscale". E servono "le riforme". (ANSA).