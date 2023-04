Cgil: 'Def non è adeguato, il nostro giudizio è negativo'

Il Def "non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese. L'unico intervento di politica economica, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l'inclusione". Ha detto la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione sul Def. Anche sulle pensioni "il superamento della legge Fornero è rimandato per l'ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere negativo".