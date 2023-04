Borsa: listini immobili in Europa dopo Wall Street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Listini di borsa poco mossi in Europa dopo l'avvio in rialzo delle borse Usa. Nelle sale operative prevale la cautela in attesa dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde previsto per le 17.

Milano cede lo 0,3%, Francoforte e Parigi lo 0,15%, mentre Londra guadagna lo 0,16% e Madrid lo 0,25%. In rialzo il dollaro a 0,912 euro e 134,05 yen, mentre appare stabile a 0,805 sterline. Risale a 184 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,8 punti al 4,314%., contro i 4,5 punti in più di quello tedesco al 2,48%.

Scende sotto i duemila dollari l'oro (-0,57% a 1.996 dollari l'oncia) mentre cede il greggio (Wti -0,47% a 82,13 dollari al barile) a differenza del gas (+1,58% a 41,8 euro al MWh).

In calo i semiconduttori di Asml (-4,24%), Asm (-3,61%), ams-Osram (-2,31%) ed Stm (-1,08%). Deboli i titoli del lusso da Christian Dior (-2,25%) a Lvmh (-2,13%), pronta, secondo indiscrezioni di stampa, ad emettere nuovi bond. In calo anche Cucinelli (-2%), Adidas (-1,7%) e Moncler (-1,58%). Segno meno per i bancari Commerzbank (-3,47%), SocGen (-2,57%), Barclays (-2,53%), Santander e Bnp (-1,91 entrambe) e Credit Agricole (-1,64%). Debole in Piazza Affari Intesa (-1,17%), fiacca Mps (-0,19%), brillante invece Banco Bpm (+3,27%) su ipotesi di un possibile interesse da parte di Unicredit (-1,14%). In luce Nexi (+2,3%), mentre i fondi Cvc Capital Partners e Francisco Partners puntano all'acquisizione di Network International Holdings. (ANSA).