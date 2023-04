Borsa: l'Europa rallenta con la finanza, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse europee rallentano, appesantite dall'andamento negativo dei titoli finanziari e del comparto tecnologico. In luce Milano (+0,3%), sostenuta dalle dalle banche. Nel Vecchio continente sono in lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro scende a 1,0976 sul dollaro.

Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 che guadagna lo 0,1%.

Andamento positivo per Londra (+0,4%) e Madrid (+0,1%), piatte Parigi (-0,01%) e Francoforte (+0,07%). Avanza il comparto dell'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,4% a 82,21 dollari al barile e il Brent scende a 86 dollari (-0,3%). In lieve rialzo anche le utility (+0,2%) con il gas in netto rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 2% a 42 euro al megawattora. Seduta in calo anche per l'oro che cede l'1,4% a 2.010 dollari l'oncia.

A Piazza Affari le banche sostengono il listino principale.

In evidenza Banco Bpm (+4,5%), Bper (+3,6%), Mps (+1,9%), Intesa e Unicredit (+0,2%). Tonica Nexi (+3,2%), nel giorno in cui i fondi di private equity Cvc Capital Partners e Francisco Partners hanno recapitato alla società di pagamenti digitali Network International Holdings una proposta di acquisizione non vincolante. Vendite, invece, su Moncler (-1%), Stm (-0,6%) e Azimut (-0,5%). (ANSA).