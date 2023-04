Borsa: l'Europa nervosa attende Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse europee si mostrano nervose mentre si rincorrono indicazioni contrastanti sui prossimi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. In attesa delle dichiarazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, a New York, i rendimenti dei titoli di Stato sono poco mossi mentre l'euro è in lieve calo a 1,0981 sul dollaro. In calo l'oro che scende a 2.007 dollari l'oncia (-1,5%).

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Nel Vecchio continente si mette in mostra Londra (+0,4%). Bene Milano e Madrid (+0,2%), piatta Parigi (-0,01%) e Francoforte (+0,02%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,8%), dalle banche (-0,7%) e dalle assicurazioni (-0,8%). Vendite anche sul comparto del lusso (-1,2%), con Lvmh che cede l'1,5%, mentre si appresta, secondo le indiscrezioni di stampa, a tornare sui mercati del debito, Richemont (-1,3%) e Christian Dior (-1,8%).

Acquisti sul comparto azionario dell'energia (+1,1%) con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 82,1 dollari al barile (-0,5%) e il Brent a 85,9 dollari (-0,4%). Avanzano anche le utility (+0,6%), mentre il gas sale a 41,9 euro al megawattora (+1,9%).

A Piazza Affari contrastate le banche. Banco Bpm guadagna il 3,5%, Bper (+1,7%), Mps (+1%) mentre sono in calo Unicredit (-0,4%) e Intesa (-0,2%). Tonica Nexi (+3,2%), nel giorno in cui i fondi Cvc Capital Partners e Francisco Partners puntano all'acquisizione della società di pagamenti digitali Network International Holdings. Vendite su Moncler (-1%), Ferrari (-0,4%) e Generali (-0,5%). (ANSA).