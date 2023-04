Borsa: l'Europa apre cauta, attesa per l'intervento di Lagarde

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse europee aprono caute con gli investitori a caccia di segnali in vista delle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi.

L'attenzione si concentra sull'intervento di Christine Lagarde al council on foreign relations a New York.

Avvio in rialzo per Londra (+0,35%), Parigi (+0,21%), Francoforte (+0,2%). (ANSA).