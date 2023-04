Borsa: l'Asia chiude positiva con il nodo del rialzo dei tassi

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo con gli investitori che si mostrano cauti in attesa delle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Salgono i future europei e quelli statunitensi.

Chiusura piatta per Tokyo (+0,07%). Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 133,90, e sull'euro a 147,10. A contrattazioni ancora in corso si mettono in mostra Hong Kong (+1,37%) e Shanghai (+1,2%). Caute Shenzhen e Seul (+0,1%), in calo Mumbai (-1,1%).

Sul fronte macroeconomico prevista l'inflazione in seconda lettura dell'Italia. Dagli Stati Uniti l'indice empire state manufacturing e l'andamento del mercato immobiliare. Nel pomeriggio è atteso l'intervento di Christine Lagarde al council on foreign relations a New York. (ANSA).