Borsa: Europa poco mossa nel finale con indici Usa, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Borse europee nel finale poco mosse con gli indici Usa contrastati a cavallo della parità. In attesa che parli la presidente della Bce Christine Lagarde Milano cede lo 0,5%, Parigi lo 0,25%, Francoforte lo 0,1%mentre Londra guadagna lo 0,16% e Madrid lo 0,25%. Prosegue il rialzo il dollaro a 0,916 euro,134,5 yen e 0,808 sterline. Si porta a 184,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,8 punti al 4,323%, contro i 5,2 punti in più di quello tedesco al 2,484%.

Scendono ulteriormente l'oro (-0,86% a 1.990,35 dollari l'oncia) e il greggio (Wti -0,92% a 81,76 dollari al barile), mentre gira in calo anche il gas (-0,1% a 41,1 euro al MWh).

Deboli i produttori di microchip Asml (-3,87%), Asm (-3,16%), Aixtron (-2,35%) ed Stm (-0,86%). Scivolano anche i titoli del lusso da Christian Dior (-2,66%) a Lvmh (-2,33%), in vista di possibili nuovi bond. Segnano il passo pure Cucinelli (-2,2%), Adidas (-1,87%) e Moncler (-1,8%). Difficoltà per i bancari Commerzbank (-3,14%), Barclays (-2,15%), SocGen (-2,05%), Santander (-2%), Bnp (-1,95) e Credit Agricole (-1,57%). Segno meno per Intesa (-1,11%) in Piazza Affari, dove appare gira in positivo Mps (+0,14%) e brilla Banco Bpm (+3,1%) su ipotesi di un possibile interesse da parte di Unicredit (-1,47%). Corre Nexi (+1,9%) con i fondi Cvc Capital Partners e Francisco Partners che puntano all'acquisizione di Network International Holdings. (ANSA).