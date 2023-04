"Il sistema bancario dell'area euro è resiliente, con posizioni solide di capitale e liquidità". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso depositato all'Imfc.

La Bce ha gli strumenti per fornire liquidità al sistema finanziario dell'area euro se necessario. "Monitoriamo da vicino le tensioni sui mercati e siamo pronti a rispondere come necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area euro", osserva Lagarde.