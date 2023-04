Lagarde, 'ci aspettiamo che l'inflazione continui a calare'

"Ci aspettiamo che l'inflazione nell'area euro continui a calare" con l'allentarsi delle pressioni sui prezzi e gli effetti sulla domanda di una politica monetaria stringente.

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso depositato all'Imfc.

"Con l'inflazione troppo alta per troppo tempo, la Bce ha deciso in marzo di alzare i tassi di 50 punti base, portando il totale degli aumenti dal luglio 2022 a 350 punti base. I rialzi mettono in evidenza la nostra determinazione ad assicurare il ritorno dell'inflazione al target di medio termine del 2%", osserva Lagarde.