Governo, fino al 31 agosto per aggiornare Pnrr con il REPowerEu

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Il Regolamento 2023/435/UE, entrato in vigore il primo marzo 2023, non prevede la data del 30 aprile come termine perentorio per la presentazione dell'aggiornamento del Pnrr comprensivo del capitolo REPowerEU" ma "l'unico termine da osservare è costituito dalla data del 31 agosto 2023 come indicato nella successiva Comunicazione della Commissione" del 3 marzo. Così la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Matilde Siracusano, rispondendo a un'interpellanza urgente del Pd alla Camera. Il regolamento - spiega - "si limita a sollecitare la presentazione" preferibilmente entro il 30 aprile.

Nella risposta si spiega anche la volontà di coordinare i diversi interventi previsti in sede europea. "La razionalizzazione e il coordinamento del quadro complessivo degli interventi attuativi delle diverse programmazioni (Pnrr e Pnc, da un lato, e Fondi della coesione, dall'altro) - afferma il governo - rappresentano, pertanto, un'esigenza ineludibile".

Anche perché le diverse valutazioni si intrecciano nello stesso periodo: "il 2023 - viene spiegato - è l'anno di conclusione del ciclo di programmazione delle politiche di coesione 2014-2020 e di avvio del ciclo di programmazione 2021-2027, ma è anche l'anno in cui il Pnrr entra nella fase di realizzazione dei progetti e degli investimenti". (ANSA).