Frena la crescita dei permessi per costruire, +0,9% nel 2022

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Frenano i permessi per costruire nel 2022. I dati preliminari grezzi dell'Istat indicano un incremento dello 0,9% del numero di abitazioni rispetto all'anno precedente, quando la crescita era stata del 21,9%. Anche in termini di superficie c'è un rallentamento dal +20,1% del 2021 al +2,5% del 2022. L'Istat parla di "crescita modesta del comparto residenziale, dopo il forte aumento registrato l'anno precedente". "Più robusta la crescita del settore non residenziale, anch'essa, tuttavia, in rallentamento rispetto all'incremento del 2021", si legge nella nota, in questo caso si passa da +9,7% al +6,6% per la superficie.

Nel dettaglio del quarto trimestre 2022 l'Istat stima una crescita congiunturale dello 0,4% per il numero di abitazioni e dello 0,7% per la superficie utile abitabile. L'edilizia non residenziale cresce del 4% rispetto al trimestre precedente.

(ANSA).