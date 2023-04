Confcommercio, 'è stagnazione, incertezze e preoccupazioni'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Nell'analisi del centro studi di Confcommercio "il primo trimestre del 2023 si dovrebbe essere chiuso con una sostanziale stagnazione dell'economia italiana.

La stima, pure allontanando l'ipotesi della modesta recessione tecnica, non elimina le incertezze e le preoccupazioni sul prosieguo dell'anno, anche in ragione del peggiorato quadro internazionale". "Segnali di tenuta" per l'occupazione. La crescita, "al momento, appare, comunque, debole. Il Pil ad aprile è atteso aumentare dello 0,3% su marzo, con una variazione nulla su base annua". Ancora per aprile "è atteso un ulteriore rallentamento dell'inflazione". (ANSA).