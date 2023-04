Citigroup chiude il trimestre con utili in aumento del 7%

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Citigroup ha registrato nel primo trimestre dell'anno un balzo inaspettato dei profitti. L'utile netto è aumentato del 7% salendo a 4,6 miliardi di dollari. Su base rettificata, l'utile per azione è ammontato a 1,86 dollari, mettendo a segno un risultato superiore alle aspettative degli analisti interpellati da Bloomberg che stimavano un utile di 1,65 dollari.

I ricavi da reddito fisso, valute e materie prime sono saliti del 4% a 4,5 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le previsioni.

Gli accantonamenti per le perdite sui prestiti sono invece più che raddoppiati a 2 miliardi di dollari, il massimo dal 2020, mentre i depositi sono rimasti invariati. (ANSA).