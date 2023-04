Borsa: Milano positiva, in luce Bper e le banche

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Piazza Affari chiude la settimana bene intonata (+0,89%), in linea con le altre Borse europee che non si fanno frenare dalla cautela di Wall Street dove gli investitori investitori valutano quale direzione prenderà la Fed alla luce anche dei dati macro contrastanti diffusi in giornata mentre le prime trimestrale della banche Usa contagiano in positivo tutto il comparto.

A Milano corrono tutti i titoli bancari capeggiati da Bper (+4,67%), Fineco (+4,52%), Intesa (+3,37%), Banco Bpm (+3,35%) e Mps (+3,12%). Bene poi la galassia Stellantis, Ferrari, Iveco (rispettivamente +2%, +1,72% e +1,68%) nel giorno dell'assemblea della casa di Maranello.

Le vendite colpiscono invece le utilities. Hera cede il 2,82%, Snam il 2,19% e Terna il 2,1%. Debole ancora Enel (-0,85%) dopo il cambio del ceo. (ANSA).