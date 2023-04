Borsa: l'Europa prosegue in rialzo, Milano guadagna lo 0,5%

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono in moderato rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. In attesa degli esiti della stagione delle trimestrali, l'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro sale a 1,1064 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Positive Milano (+0,5%), Londra (+0,3%), Francoforte e Parigi (+0,2%), Madrid (+0,1%). Acquisti sui comparti dell'immobiliare (+1,9%) e della farmaceutica (+0,9%). Bene anche il lusso (+1,4%), dove si mettono in mostra Puma (+4,2%) e Hermes (+1%), quest'ultima dopo i conti. In ordine sparso i titoli finanziari con le banche che guadagnano lo 0,6% e le assicurazioni in calo dello 0,6%.

Lieve rialzo per le utility (+0,1%), con il gas ancora in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,5% a 41,4 euro al megawattora. Debole l'energia (-0,1%), mentre il petrolio inverte la rotta. Il Wti sale dello 0,4% a 82,5 dollari al barile e il brent si attesta a 86,4 dollari (+0,3%). Prosegue il rally dell'oro che guadagna lo 0,6% a 2.040 dollari l'oncia.

A Piazza Affari in luce le banche con Bper (+1,6%), Banco Bpm e Intesa (+1%), Unicredit e Mps (+0,9%). Acquisti su Ferrari (+1,1%) e Stellantis (+0,9%), con le assemblee degli azionisti.

Tra le utility si muove in terreno positivo Enel (+0,4%), dopo il netto calo della vigilia. In flessione i titoli legati al petrolio con Tenaris (-0,9%), Saipem (-0,7%) e Eni (-0,4%).

Fuori dal listino principale vola Mondo Tv (+13%), con l'accordo per la cessione di Mondo Tv Studios. (ANSA).