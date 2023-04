Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con i principali listini asiatici. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali con l'ipotesi di un rallentamento della fase di rialzi dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1062 sul dollaro.

Avvio di seduta positiva per Francoforte (+0,38%), Parigi (+0,27%), Londra (+0,12%). (ANSA).