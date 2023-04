Borsa: l'Asia chiude in rialzo, dopo i dati Usa attesa sui tassi

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo una serie di dati macroeconomici negli Usa che mostrano un rallentamento dell'inflazione. Uno scenario che alimenta la speranza sulla fine dei rialzi dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali.

Chiusura in netto rialzo per Tokyo (+1,2%). Sul fronte valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 132,40, mentre si deprezza sull'euro a 146,60. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+0,5%), Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,4%) e Mumbai (+0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione di Francia e Spagna e l'indice dei prezzi all'ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti prevista la produzione industriale e la fiducia dei consumatori (Università Michigan). (ANSA).