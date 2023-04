Visco, 'le banche italiane hanno una liquidità sufficiente'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Le banche italiane hanno una "posizione di capitale solida e liquidità sufficiente". Lo afferma il governatore della banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista a Cnbc International. "Il settore bancario italiano va bene, il sistema bancario europeo va bene. In termini delle turbolenze viste riguardano più il modello di business delle colpite. In Italia la posizione di capitale è solida, la liquidità è sufficiente, la redditività è buona" ha aggiunto.

