Urso riceve il ministro indiano Goyal, 'nuove opportunità'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ricevuto a Palazzo Piacentini, insieme al vice-ministro Valentino Valentini, una delegazione del governo e delle principali imprese indiane guidata dal ministro dell'Industria e del Commercio Piyush Goyal. Una nota del Mimit ricorda che l'incontro arriva a poco più di un mese dalla missione in India, il 2 marzo scorso, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al centro dei colloqui odierni il rafforzamento della collaborazione industriale, soprattutto nel campo della manifattura avanzata. L'Italia è presente in India anche nel settore delle infrastrutture, dove sono già in corso trattative tra aziende di punta dei due Paesi. Opportunità di collaborazione anche nel settore spaziale, con possibili progetti di ricerca congiunti. Si inserisce in questo quadro la possibile firma di un memorandum di intesa sui diritti di proprietà industriale.

"L'elevato grado di convergenza negli interessi economici e strategici dei due Paesi - ha osservato il ministro Urso - costituisce una base duratura per una relazione a lungo termine, alla luce anche delle nuove opportunità offerte dal rafforzamento delle catene del valore globali." Le relazioni industriali e commerciali tra Italia e India si vanno progressivamente rafforzando. In due anni si è infatti assistito al raddoppio dell'interscambio commerciale che nel 2022 è salito a quasi 15 miliardi di euro. In crescita anche il volume degli investimenti nelle due direzioni e attualmente sono quasi 700 le imprese italiane presenti in India con circa 50 mila addetti. (ANSA).