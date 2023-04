Tesoro, colloca Btp per 9,5 miliardi, rendimenti poco mossi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Rendimenti poco mossi nell'asta dei titoli di stato di oggi dove sono stati collocati Btp per 9,5 miliardi di euro. In particolare il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni per 3,25 miliardi con un rendimento del 3,59% (12 punti base in meno rispetto alla precedente asta), Btp a 7 anni per 3,75 miliardi con un rendimento del 4,02% (+4 punti base), la ventesima tranche del trentennale per 1,25 miliardi con rendimento del 4,6% e la trentunesima tranche del trentennale scadenza 2037 per 1,25 miliardi con rendimento 4,42%. (ANSA).