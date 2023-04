Giorgetti, 'nel Def stime prudenti, puntiamo più in alto'

Le previsioni di crescita inserite nel Def sono "di natura estremamente prudenziale, essendo finalizzate all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità". Tuttavia è "del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del Pil e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni del Documento, lungo un sentiero di innovazione e investimento all'insegna della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell'energia pulita e la mobilità sostenibile". Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa del Def.

"Il primo obiettivo - scrive ancora il ministro - è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie attuate negli ultimi tre anni e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia".

Giorgetti cita in particolare sui bonus edilizi: "la normalizzazione della politica di bilancio" passa anche attraverso la revisione degli incentivi come Superbonus e bonus facciate, che hanno avuto un tiraggio "nettamente superiore alle stime". Per questo il governo intende "rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi" combinando l'efficientamento con la sostenibilità della finanza pubblica e l'equità distributiva.