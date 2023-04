Def: nuova spending ministeri, sale a 1,5 miliardi in 2024

(ANSA) - ROMA, 13 APR - In arrivo un nuovo ciclo di spending review: nel Def il governo indica il target di ulteriori "concorsi alla prossima manovra di finanza pubblica" da parte dei ministeri "con risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026". Le riduzioni "si aggiungono a quanto già previsto con la precedente legge di bilancio, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026". La ripartizione tra i ministeri sarà stabilita con Dpcm, "con deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio".

Le risorse saranno destinate in parte anche al rinnovo dei contratti pubblici. (ANSA).