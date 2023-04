Borse europee caute, a Parigi bene Lvmh dopo i conti

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità, con Parigi che sale dello 0,9% grazie soprattutto a Lvmh che cresce del 4% a 872 euro dopo i conti migliori delle attese. Bene nella capitale francese anche EssilorLuxottica in rialzo di oltre due punti percentuali dopo un report positivo di JpMorgan.

Tra le altre Borse, Madrid cede lo 0,3%, Milano è passata in terreno leggermente negativo con un calo dello 0,2%, mentre Amsterdam e Londra sono limate dello 0,1%. Piatta Francoforte.

Qualche tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,2% e lo spread con la Germania a quota 186. Il gas è passato in lieve calo, con un ribasso del 2% poco sotto i 42 euro.

In questo contesto in Piazza Affari sotto i riflettori sempre Enel che cede il 4% dopo la tornata di nomine nelle partecipate pubbliche, con Leonardo che sale dell'1,5%, Terna in calo dello 0,9% e piuttosto calme le altre società coinvolte. Tra gli altri titoli, Fineco e Banca Generali perdono oltre un punto percentuale, mentre Moncler si conferma forte in scia a Lvmh con un aumento del 3,5% a 65 euro. (ANSA).