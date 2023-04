Borsa: Milano piatta in linea con l'Europa

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Piazza Affari nei primi scambi conferma di non avere una direzione precisa, in linea con l'Europa e con gli operatori che sembrano attendere indicazioni più precise sulle intenzioni delle banche centrali.

L'indice Ftse Mib sale dello 0,1% con tentativi di escursione in terreno negativo, appesantito dal titolo Enel che scende del 3% a 5,8 euro dopo la tornata di nomine nelle partecipate pubbliche. Debole anche Saipem (-1,7%), mentre tra gli altri gruppi con i vertici coinvolti dalle scelte del governo Leonardo sale dello 0,6%, Poste dello 0,4%, Eni è in aumento dello 0,3% e Terna dello 0,1%.

Tra gli altri titoli principali di Piazza Affari spicca il rialzo di Moncler, che cresce di tre punti percentuali. (ANSA).