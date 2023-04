Borsa: l'Europa chiude in rialzo, si guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in modo particolare l'inflazione. Gli investitori ora concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. Sale l'oro che si attesta a 2.041 dollari l'oncia. L'euro si rafforza a 1,1061 sul dollaro.

Concludono le contrattazioni in terreno positivo Parigi (+1,1%), Londra (+0,24%) e Francoforte (+0,16%). (ANSA).