Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Le Borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza mentre si attendono segnali dalle banche centrali sul tema del rialzo dei tassi. Con uno scenario di incertezza gli investitori puntano sull'oro, bene rifugio per eccellenza, con le quotazioni che guadagnano l'1% a 2.048 dollari l'oncia, ai massimi da marzo 2022. Balzo anche dell'euro che si attesta a 1,1051 sul dollaro, con un rialzo dello 0,6%.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Positive Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,1%), in calo Milano e Francoforte (-0,2%), piatta Londra (+0,06%). I listini sono sostenuti dal comparto del lusso (+0,3%) e dalla farmaceutica (+0,6%). Girano in calo l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio ancora in calo. Il Wti scende lo 0,5% a 82,85 dollari al barile e il Brent dello 0,6% a 86,78 dollari. Deboli le banche e le assicurazioni (-0,1%). Andamento negativo anche per le utility che cedono lo 0,7%, con il gas che cede l'1,1% a 42,40 euro al megawattora.

Sul fronte dei titoli di Stato i rendimenti registrano una sostanziale calma. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 185 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,2%. (ANSA).