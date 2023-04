Borsa: Asia piatta nonostante export Cina, fiacca Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Pochi spunti sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico: la Borsa di Tokyo sale dello 0,2% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong scende dello 0,6%.

I dati dalla Cina con un aumento del 14% dell'export in marzo, il primo rialzo in sei mesi, non hanno spinto Shanghai e Shenzhen, scese rispettivamente dello 0,3% e dello 0,9%. Piatta Seul, limata dello 0,2% Sidney.

Incerti i future sull'avvio dei listini europei. (ANSA).