Sbarra, 'Def insufficiente ma bene le risorse sul cuneo'

Primi giudizi negativi da parte dei sindacati, dopo il varo del Documento di economia e finanza.

"Siamo in attesa di conoscere il testo ufficiale del Def approvato dal Consiglio dei ministri. Dalle notizie ci pare un impianto ancora insufficiente ad affrontare le tante sfide e i dossier che abbiamo aperti", afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Bene, invece, "un investimento di tre miliardi finalizzato a ridurre il cuneo fiscale. È una rivendicazione che da tempo avanziamo come sindacati. L'auspicio è che queste risorse vadano a sostenere retribuzioni, stipendi e tagliare il cuneo sulla componente del lavoro", rimarca Sbarra.

Anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sottolinea che "appena saranno resi disponibili leggeremo con attenzione i testi, ma - dice - al momento restano confermate tutte le ragioni della nostra obilitazione". Inoltre, "verificheremo, nel dettaglio, cosa significano i tre miliardi per il taglio del cuneo fiscale previsti e che impatto concreto avranno sulle retribuzioni". Poi, prosegue, nel Def "non ci sarebbero risorse per la riforma fiscale, che noi continuiamo a rivendicare per una riduzione strutturale delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati. Nessuna risposta viene data sul capitolo pensioni e welfare".