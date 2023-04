Mediaset: titoli in Borsa continuano a salire, MfeB +4%

(ANSA) - MILANO, 12 APR - In Borsa prosegue il rialzo di MediaforEurope-Mediaset anche se le condizioni di salute di Silvio Berlusconi migliorano: il titolo MfeA in Piazza Affari sale dell'1% a 0,43 euro, ma soprattutto le azioni MfeB con dieci diritti di voto crescono di oltre il 4% a quota 0,73 euro, ai massimi da quasi un anno.

Su quest'ultimo titolo, sotto maggior osservazione per il suo forte carico di diritti di voto in assemblea, gli scambi rimangono forti e hanno raggiunto nella prima parte della seduta già oltre due milioni di 'pezzi' passati di mano, un livello nettamente superiore alla media quotidiana pecedente al nuovo ricovero del fondatore del gruppo.

Si tratta di titoli molto volatili, spiegano dalle sale operative di Borsa, che rimangono al centro dell'attenzione anche in assenza di notizie specifiche. L'holding MediaforEurope, che oltre alle attività italiane del Biscione sta includendo per fusione anche Mediaset Espana, ha infatti un controllo 'blindato' da parte di Fininvest, che detiene il 47,9%. Il 25,4% è il flottante in Borsa, mentre Vivendi ha ancora il 4,5% diretto e il 18,7% tramite la fiduciaria Simon.

(ANSA).