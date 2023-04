Le Borse europee in retromarcia, lo spread sale a 185 punti

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Le Borse europee, dopo lo scatto in scia all'inflazione Usa, mettono la retromarcia e, pur confermando il rialzo, si muovono in maniera più cauta. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale dello 0,85% trainato dai bancari (Unicredit +3,2%, Bper +3,3%, Mps (+3,5%). Tra le altre Piazze, Francoforte guadagna lo 0,4%, Londra lo 0,64% e Parigi lo 0,34%.

Sale ancora lo spread con il differenziale tra Btp e Bund che si spinge oltre i 185 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,2%. L'euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,0971 sul biglietto verde. Il gas risale su quota 44 euro al megawattora mentre per il petrolio il wti si conferma sopra 82 dollari al barile e il brent oltre 86 dollari. (ANSA).