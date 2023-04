La benzina sale a 1,875 euro al litro, sui massimi da agosto

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Prezzo della benzina in salita in coincidenza con le festività di Pasqua. Secondo le rilevazioni del Mase, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, la media nazionale della verde in modalità self si è attestata a 1,875 euro al litro, con un rialzo di quasi l'1% rispetto alla settimana precedente. Si tratta, stando ai grafici del ministero, del prezzo più alto registrato dal primo agosto del 2022, quando i listini erano in media a 1,877 euro al litro.

Sostanzialmente stabile invece il prezzo del diesel che al self viaggiava nei giorni di riferimento a 1,767 euro a litro.

