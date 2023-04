Ita: Lazzerini, con Lufthansa il focus è sul prezzo

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "I rapporti con Lufthansa sono buoni, quotidiani. C'è il focus sul prezzo ma se ne occupa il Mef". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, a margine dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminale 1 dell'aeroporto di Fiumicino. "Ci sono oltre 400 milioni in cassa. Lo Stato è autorizzato ad un'ultima tranche di 250 milioni, ma al momento, per la situazione di cassa, non è necessaria. È scelta del Mef quando sarà necessaria", ha spiegato l'a.d. di Ita. (ANSA).