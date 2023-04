Estate record turismo aria aperta, stimate 56 milioni presenze

(ANSA) - MILANO, 12 APR - La stagione estiva 2023 del turismo 'all'aria aperta' si prospetta da record, con una previsione di presenze di 56,6 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in aumento del 2% rispetto al 2022 (55,5 milioni) e dell'1% rispetto al 2019 (55,9 milioni) pe pandemia Covid. Sono dati dell'Osservatorio del turismo outdoor di Human Company.

Secondo la ricerca, questo sarà l'anno del consolidamento del recupero dei flussi turistici registrato nell'estate 2022, ma rappresenterà anche uno dei migliori degli ultimi 10 anni dietro solo al 2017 (57,9 milioni), aggiunge il report dell'azienda dell'hospitality in Italia specializzata nel turismo 'open air'.

