Calderone, 'legge sull'equo compenso è una norma di civiltà'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La legge sull'equo compenso "è una norma di civiltà". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dopo l'approvazione in Parlamento del testo con cui si riconosce ai professionisti il diritto a una remunerazione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

"Oggi salutiamo con soddisfazione - afferma in una nota - l'approvazione definitiva di una norma di civiltà, che rappresenta appieno la visione del governo sul mondo del lavoro grazie ad un primo intervento che punta a rendere sempre più universali le tutele per tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi che siano. È un traguardo atteso da lungo tempo dai professionisti italiani. L'approvazione odierna rende merito agli sforzi compiuti in tal senso dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo professionale e ringrazio gli onorevoli proponenti e il Parlamento per questo risultato. A breve riprenderanno gli incontri del tavolo lavoro autonomo presso il ministero del Lavoro nel quale esaminare e proporre ulteriori interventi sulla disciplina e a sostegno e tutela del comparto".

