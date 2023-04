Borsa: Milano piatta con l'Europa, Iveco corre con Volvo

Si muove in sordina Piazza Affari (+0,05%) in linea con le altre Borse europee che sono in tiepido rialzo: Francoforte +0,17%, Parigi +0,21%, Londra +0,22%. Più che al varo del Def da parte del governo, che non muove neanche lo spread Btp-Bund (poco mosso a 186 euro con un rendimento fermo al 4,1%), gli investitori sul mercato italiano, come altrove, guardano al dato sull'inflazione americana, che verrà diffuso oggi alle 14.30, per poter fare previsioni sulle prossime decisioni della Fed in tema di tassi.

A Milano brilla Iveco (+2,16%) in sintonia con Volvo (+8%) che vola a Stoccolma dopo che il gruppo svedese di camion e bus ha diffuso alla vigilia dati sulle vendite migliori delle attese.

Bene poi Enel (+1,13%) e con meno entusiasmo le banche Bper (+0,59%) e Unicredit (+0,35%). In fondo al listino invece Leonardo e Stm, entrambe in calo dell'1,5%.

Ad Amsterdam cede Prosus (-4,6%) dopo che il colosso cinese Tencent è scivolato alla Borsa di Hong Kong sull'idea che il suo maggiore azionista, Prosus appunto, possa accelerare la vendita delle azioni. (ANSA).