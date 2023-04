Borsa: Asia contrastata in attesa dell'inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Seduta contrastata sui mercati asiatici dove gli investitori hanno preferito non prendere posizione prima di vedere i dati americani sull'inflazione, che verranno diffusi in giornata.

Tokyo (+0,65% a mercato aperto) mette a segno il miglior risultato dell'area grazie all'intenzione espressa da Warren Buffett di volere investire di più nell'azionario del Paese. Lo yen è anche l'unica valuta a perdere terreno rispetto al dollaro.

Debole invece Hong Kong (-0,63% a scambi ancora in corso) e rialzi marginali per Shanghai (+0,27%) e Shenzhen (+0,16%) .

Pressoché invariata Seul. (ANSA).